У Дома Мешкова и Музея пермских древностей появились виртуальные туры

Дом Мешкова расскажет историю Перми и Пермского края с древнейших времен до конца ХХ века, а также предоставит возможность «прогуляться» по экспозиции Дома Мешкова. В онлайн-тур вошли 50 ключевых экспонатов музея, а также тематическая экскурсия с тифлокомментированием, детский квест.

Виртуальная выставка Музея пермских древностей представляет экспонаты, отражающие геологические эпохи в истории Земли. Онлайн-посетителям расскажут историю находки мамонта в 1927 году в Верещагинском районе, ящеров пермского периода и древнем предке мамонта — трогонтериевого слона. В виртуальный тур Музея пермских древностей включены обзорная и тематическая экскурсии, 50 экспонатов крупным планом с качественными фотоснимками, 3D- и анимированными моделями, детский интерактивный квест.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+