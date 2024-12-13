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Искусство

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Рядом с Кунгурской пещерой появится Музей горного дела

В Пермском крае появится первый Музей горного дела. Он начнет работать с 20 декабря на территории туристического комплекса «Сталагмит», возле Кунгурской ледяной пещеры.

Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН/Telegram
Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН/Telegram

Музей будет разделен на пять залов, каждый из которых посвящен отдельным отраслям: добыче угля, калийных солей, алмазному и золотому промыслу, производству меди и гипса. В экспозицию также войдут архивные снимки добычных работ, портреты и гравюры, интерактивные элементы, спецодежда шахтеров. В Горном институт УрО РАН, который является инициатором проекта, рассказали, что посетители музея узнают об истории добычи, производственном процессе, использовании полезных ископаемых, о старателях и рудознатцах, не забудут и о легендах и сказах богатой уральской земли.

«Открытие Музея горного дела Пермского края, безусловно, событие всероссийского уровня.  Вдвойне приятно, что этот важнейшая просветительская площадка открывается на территории знаменитой Кунгурской ледяной пещеры, самого популярного туристического объекта. Выставочный проект музея ставит своей целью раскрыть перед посетителями тайны подземного мира и практическое использование недр на благо человека и влияние этих открытий на развитие человеческой цивилизации», — рассказал руководитель научного направления «Горные науки», профессор Александр Барях.

Недавно мы рассказывали о тематических музеях Перми: в подборке местный «Гранд макет», аптекарский двор и мир кукол.

Информационный обзор редакции.

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