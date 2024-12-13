Рядом с Кунгурской пещерой появится Музей горного дела

Музей будет разделен на пять залов, каждый из которых посвящен отдельным отраслям: добыче угля, калийных солей, алмазному и золотому промыслу, производству меди и гипса. В экспозицию также войдут архивные снимки добычных работ, портреты и гравюры, интерактивные элементы, спецодежда шахтеров. В Горном институт УрО РАН, который является инициатором проекта, рассказали, что посетители музея узнают об истории добычи, производственном процессе, использовании полезных ископаемых, о старателях и рудознатцах, не забудут и о легендах и сказах богатой уральской земли.

«Открытие Музея горного дела Пермского края, безусловно, событие всероссийского уровня. Вдвойне приятно, что этот важнейшая просветительская площадка открывается на территории знаменитой Кунгурской ледяной пещеры, самого популярного туристического объекта. Выставочный проект музея ставит своей целью раскрыть перед посетителями тайны подземного мира и практическое использование недр на благо человека и влияние этих открытий на развитие человеческой цивилизации», — рассказал руководитель научного направления «Горные науки», профессор Александр Барях.

Недавно мы рассказывали о тематических музеях Перми: в подборке местный «Гранд макет», аптекарский двор и мир кукол.

Информационный обзор редакции.