В Чердыни откроется выставка редких икон Северного Прикамья

Представленные экспонаты покажут иконы: выполненные с использованием редких материалов и посвященные значимым событиям истории Российского государства. Как объяснили в пресс-службе министерства культуры, это первая часть экспозиции, и ее смысловым центром станет тема семьи.

Впервые широкой публике представят икону «Святителя Мир Ликийских Николая Чудотворца». Ее временно передали из частной коллекции специально для выставки. Работа уникальна тем, что ее писали в мастерской Федосеева в селе Покча в 1882 году с оригинала. Подлинная икона святителя Николая Чудотворца сейчас утрачена.

Вторую часть экспозиции намерены открыть в марте 2025 года. На ней представят другие виды церковного искусства – золотошвейное, ювелирное, вышивку, резьбу, скульптуру.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+