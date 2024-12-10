Лаборатория русского костюма, фольклор, семейные традиции: рассказываем о программе конкурса «Живая нить»

В этом году темой конкурса станут семейные традиции народов России: обряды семейно-бытового значения, фольклор, отражающий отношения в семье. «Живая нить» соберет около 40 участников из Кирова и Тувы, Удмуртии, Екатеринбурга и Москвы. Пермский край тоже будет широко представлен городами и селами, среди них: Куеда, Уинское, Кудымкар, Оса, Чайковский, Барда, Коса, Пермь.

Победителей конкурса «Живая нить» будут выбирать в пяти номинациях: аутентичное исполнительство, этномузыкальный проект, этнотеатр, этномода, вокально-хореографическое исполнительство. Их имена назовут на церемонии награждения 14 декабря.

Также в заключительный день конкурса в «Губернии» будут проходить лекции-практикумы, посвященные фольклору. Ведущими будут специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Перми. Откроются творческие лаборатории: по русскому костюму от художника-модельера, директора модельного агентства Николая Терюхина (г. Архангельск), а также по музыкальным экспериментам с фольклором от этнографа, собирателя и исполнителя русского фольклора Сергея Старостина (г. Москва). В этот же день пройдут творческие встречи с этнографическими коллективами пермского Прикамья «Родные напевы» (Сивинский округ) и «Верхокамье» (Верещагинский округ).

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