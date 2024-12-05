Музей истории компьютерной техники и роботов может появиться в Перми

На выставке представили экспонаты из 1960–1980-х годов, среди них старейшая программа «Зонд», и первый робот-промоутер. Сейчас для размещения постоянной экспозиции ищут подходящее место, сообщает «Новый компаньон». Глава региона попросил проработать этот вопрос министерство информационного развития и связи, а также подключиться министерство культуры.