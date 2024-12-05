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Искусство

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Музей истории компьютерной техники и роботов может появиться в Перми

В Перми может открыться музей истории компьютерной техники и роботов, которые разрабатывали местные предприятия. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства после посещения выставки «Пермские системы: неизвестные сюжеты из истории информационных технологий».

Центр публичной истории/ВКонтакте

На выставке представили экспонаты из 1960–1980-х годов, среди них старейшая программа «Зонд», и первый робот-промоутер. Сейчас для размещения постоянной экспозиции ищут подходящее место, сообщает «Новый компаньон». Глава региона попросил проработать этот вопрос министерство информационного развития и связи, а также подключиться министерство культуры.

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