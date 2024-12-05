Директор PERMM Наиля Аллахвердиева покинет свой пост

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министерство культуры.
И.о. директора станет заведующий отделом маркетинга Станислав Павлов. Нового директора музея PERMM с релевантным опытом будет искать министерство культуры.
Сама же Наиля Аллахвердиева объяснила свое решение тем, что ее планы по развитию музея реализованы. Но добавила, что, возможно, продолжит сотрудничество с PERMM и его проектами как эксперт. «Мы стали известны как один из крупных федеральных центров, аккумулирующих работу с актуальным искусством, формирующих значимые выставочные события в этой области. Музей серьезно расширил свою коллекцию, были инициированы крупные проекты, объединяющие профессиональное и заинтересованное сообщество вокруг институции. Кроме того, был завершен переезд музея в новое здание, которое соответствует современным требованиям выставочных пространств, позволяет работать с масштабными проектами. Благодарю всех коллег за совместную работу», — цитирует слова Наили Аллахвердиевой «Коммерсант».
Информационный обзор редакции.
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