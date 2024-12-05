Директор PERMM Наиля Аллахвердиева покинет свой пост

И.о. директора станет заведующий отделом маркетинга Станислав Павлов. Нового директора музея PERMM с релевантным опытом будет искать министерство культуры.

Сама же Наиля Аллахвердиева объяснила свое решение тем, что ее планы по развитию музея реализованы. Но добавила, что, возможно, продолжит сотрудничество с PERMM и его проектами как эксперт. «Мы стали известны как один из крупных федеральных центров, аккумулирующих работу с актуальным искусством, формирующих значимые выставочные события в этой области. Музей серьезно расширил свою коллекцию, были инициированы крупные проекты, объединяющие профессиональное и заинтересованное сообщество вокруг институции. Кроме того, был завершен переезд музея в новое здание, которое соответствует современным требованиям выставочных пространств, позволяет работать с масштабными проектами. Благодарю всех коллег за совместную работу», — цитирует слова Наили Аллахвердиевой «Коммерсант».

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