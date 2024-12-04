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Искусство

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Фестиваль «Преодоление» стал победителем всероссийского конкурса

Проект пермского дома народного творчества «Губерния» стал победителем всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат». В нем участвовали 149 проекта из 72 регионов страны.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Победителей было девять, их распределяли по трем уровням — поселенческом, муниципальном и субъекта РФ. Фестиваль инклюзивного творчества «Преодоление» пермского ПДНТ «Губерния» признали лучшим в номинации «Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа».

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, «Преодоление» проходит в Пермском крае с 2010 года. За это время его участниками стали более 10 тыс. человек. Кстати, в 2022 году «Губерния» была признана лучшей инклюзивной лабораторией России.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+

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