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Искусство

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Галерея начнет цикл лекций о художественной культуре Пермского края

Пермская галерея запустит бесплатный лекторий, посвященный художественной культуре Пермского края. Он откроется 4 декабря и будет проходить в библиотеке им. Пушкина. Лектором будет главный научный сотрудник галереи, кандидат искусствоведения Нина Казаринова.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Первая тема — «Строгановы и Пермский край. Орел-городок — первая столица Строгановской империи». На лекции расскажут о том, как складывалась Строгановская империя на пермских землях и какое наследие оставили нам потомки Аники Строганова. Нина Казаринова поведает об архитектуре, иконописании, лицевом шитье, рукописных и старопечатных книгах. Особое внимание она уделит иконам XVI-XVIII веков.

Следующие лекции цикла будут посвящены поселку Ильинскому во время Строгановых, православной деревянной скульптуре, династии Верещагиных, Илье Репину.

Кстати! Недавно мы рассказывали о маленьких, но гордых музеях Перми и о том, что в них посмотреть.

Информационный обзор редакции. 6+

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