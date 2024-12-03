Галерея начнет цикл лекций о художественной культуре Пермского края

Первая тема — «Строгановы и Пермский край. Орел-городок — первая столица Строгановской империи». На лекции расскажут о том, как складывалась Строгановская империя на пермских землях и какое наследие оставили нам потомки Аники Строганова. Нина Казаринова поведает об архитектуре, иконописании, лицевом шитье, рукописных и старопечатных книгах. Особое внимание она уделит иконам XVI-XVIII веков.

Следующие лекции цикла будут посвящены поселку Ильинскому во время Строгановых, православной деревянной скульптуре, династии Верещагиных, Илье Репину.

Кстати! Недавно мы рассказывали о маленьких, но гордых музеях Перми и о том, что в них посмотреть.

Информационный обзор редакции. 6+