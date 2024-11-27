В ЦГК откроется выставка «Улица с односторонним движением»

Как рассказали в ЦГК, выставка объединит много образов, наблюдений и рефлексий художников, чья биография и творчество связаны с Казанью. Например, Юлия Павлова размышляет об отшельничестве, Сания Саженская обращается к вопросам поиска идентичности, Ирина Сафиуллина изучает современное восприятие традиционных орнаментов, Стася Ибрагим наблюдает и фиксирует изменения городской среды Казани.

На «Улице с односторонним движением» покажут также работы художников Авроры Родиной, Neji201, Ивана Урбана, alesha, Зухры Салаховой, Артура Голякова, Зули Алиевой, Зульфии Илькаевой, Надежды Риговой, Саши Шардак, Artyomm Seeela, Эллины Геннадьевны, Нурии Нургалиевой.

Кстати! Недавно у нас вышла статья о камерных и тематических музеях Перми.

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