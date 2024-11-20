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Искусство

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В Доме Мешкова откроется выставка, посвященная первой на Урале музыкальной фабрике

В Доме Мешкова открывается выставка, посвященная первой на Урале музыкальной фабрике. Она была основана в 1886 году в Перми Дмитрием Юмановым, выпускала пианино, рояли, фисгармонии. Выставка так и называется — «Юмановъ въ Перми»: первая на Урале музыкальная фабрика» (6+).

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В Доме Мешкова представят предметы из фондов краеведческого музея: это фотографии и личные вещи из семейного архива Юмановых, музыкальные инструменты конца XIX — начала XX вв. В постоянной экспозиции Дома Мешкова стоит известный рояль знаменитой фабрики, он стал центром музыкальной гостиной после реставрации в 2014 года.

Одновременно с выставкой пройдет премьера документального спектакля «Юманов. Первый рояль» (6+). Над его созданием работали Пермский иммерсивный театр и театр-лаборатория «Открытый код» при поддержке министерства культуры Пермского края.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

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