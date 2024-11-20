В Доме Мешкова откроется выставка, посвященная первой на Урале музыкальной фабрике

В Доме Мешкова представят предметы из фондов краеведческого музея: это фотографии и личные вещи из семейного архива Юмановых, музыкальные инструменты конца XIX — начала XX вв. В постоянной экспозиции Дома Мешкова стоит известный рояль знаменитой фабрики, он стал центром музыкальной гостиной после реставрации в 2014 года.

Одновременно с выставкой пройдет премьера документального спектакля «Юманов. Первый рояль» (6+). Над его созданием работали Пермский иммерсивный театр и театр-лаборатория «Открытый код» при поддержке министерства культуры Пермского края.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.