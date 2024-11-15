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Искусство

От ассамбляжа до акварели: в «Пермском периоде» откроется выставка Вячеслава Коротаева

В галерее «Пермский период» откроется персональная выставка художника Вячеслава Коротаева, приуроченная к его 70-летию. Значительное место в творчестве живописца занимают эксперименты с формой и цветом.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В название выставки — «Возвращение» (0+) — автор вкладывает символический смысл. Как объяснили в пресс-службе минкульта, художник посвящает выставку своим родителям Вениамину Ивановичу и Ольге Ефимовне Коротаевым, а также сыну Владимиру и дочери Светлане. В экспозиции работы разных видов и жанров искусства: пейзажи, акварели, рисунки, жанровые картины, портреты, авторские техники гравюры, ассамбляж.

«Вячеслав Коротаев пытается разрешить в своем творчестве непростые задачи: как найти свое "место и время", нащупать пульс "схождения времен". Творчество художника, несмотря на многосложность поисков, образные смыслы, авторские технологии, представляет неразрывную цельность», — рассказывает куратор выставки, искусствовед Пермской галереи Нина Казаринова.

Недавно мы рассказывали о персональной выставке основателя фотостудии «Мамонт» Александра Ширинкина. Она открылась в Арт-резиденции.

Информационный обзор редакции.

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