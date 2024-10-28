В ЦГК откроется выставка «Линия берега»: она затрагивает историю села, ушедшего на дно во время строительства КамГЭС

В Центре городской культуры 28 октября откроется выставка «Линия берега» (16+). Она затрагивает историю села Лёнва, которое затопило во время строительства Камской ГЭС. Единственное материальное, что осталось от этого места — руины местной Свято-Троицкой церкви.

«Линия берега» строится на двух разных историях, которые объединены общей темой памяти и о прошлом и попытках ее сохранить. «Собирая по крупицам историю своей семьи, мы невольно изучаем и историю места, где живем, находим отражение глобальных исторических событий в самых неочевидных повседневных аспектах жизни. Эти связи не позволяют нам выстроить строго-линейное повествование, сколько бы мы ни пытались — все это можно сложить скорее в бесконечный захватывающий рассказ, в котором не может быть единой завязки и развязки, но есть глубокое погружение в контекст и множество лирических отступлений», — объясняют в ЦГК.

Два героя выставки «Линия берега» — Юлия Кокорева и Виктор Цыпуштанов — собирают и систематизируют воспоминания, свидетельства, документы, но с разных сторон. Юлию интересует образ прабабушки, которая служила церковной старостой в Свято-Троицкой церкви, а Виктор, березниковский краевед и музейный работник, — хочет восстановить ее первоначальный облик.

В этом году Камской ГЭС исполнилось 70 лет: в этой статье мы собрали интересные факты, связанные со строительством плотины, изменившей город (и не только).

Информационный обзор редакции.