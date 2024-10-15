В ЦГК откроется выставка «Скрытые материи»

В Центре городской культуры 17 октября откроется выставка «Скрытые материи» (16+). Она станет итогом пятого сезона резиденции MaxArt.

Два месяца художники Алеша, Сабина Байсарова и Милана Батиева, Эдвард Бенкендорф и Наталия Федорова исследовали Пермь, создавая свои художественные проекты. Как рассказали в пресс-службе ЦГК, выставка станет итогом их творческой работы и авторской рефлексией на тему неявных и скрытых узловых точек взаимодействия с городом и его окрестностями.

У каждого из художников свой метод для того, чтобы обратить внимание зрителя на пересечение человеческого, природного и исторического.

Информационный обзор редакции.