Выставку «Арт-Пермь» пообещали провести в 2025 году

Международная выставка искусства «Арт-Пермь» вернется в 2025 году. Ее пообещали провести в марте, сообщает РБК с отсылкой на замдиректора по развитию «Пермь Экспо» Викторию Заволжскую.

У выставки будет новое название — «Арт-Пермь. Перезагрузка». Другими станут и организаторы, которые пообещали «вывести ее на новый уровень». Других подробностей пока не раскрывают.

Напомним, в 2024 году выставку «Арт-Пермь» решено было не проводить. Причина — слишком высокие цены на аренду площадки.

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