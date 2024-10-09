В пространстве «Другие круги» откроется выставка художницы-орнаменталистки

В арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» 10 октября откроется выставка «Весь мир — орнамент» (0+). В нее войдут графические произведения художницы Натальи Талавира, созданные в 1977-2024 годах. Работы выполнены гелевыми ручками на цветной бумаге, линерами, гуашью.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, Наталья Талавира использует волнистую линию, круг, спираль, пальметту и не обращается к прямому изображению известных исторических орнаментов, а тонко стилизует их и вплетает в общую структуру композиции.

«Живу в обычном мире, но вижу его иначе: действительность вокруг меня сплетается в орнамент. Он повсюду, как бы идет к нам из лесов, полей, садов, рек, водопадов, дождей, морских волн и, конечно, цветов. Это вс дает мощный толчок фантазии, стилизации, подталкивает к новым пластическим ходам», — рассказывает художница.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+