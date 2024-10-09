18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В музее PERMM начнется новый сезон школы «Музейный водитель»

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В музее современного искусства PERMM c 12 октября начинается новый сезон школы «Музейный водитель». Это программа по подготовке экскурсоводов и медиаторов.

Новый поток «Музейного водителя» состоит из двух ступеней: экскурсия и арт-медиация. Как объяснили в пресс-службе краевого министерства культуры, каждая из них включает в себя шесть занятий по два часа с теорией и практикумом. Программу обучения разрабатывал музей современного искусства PERMM совместно с искусствоведом и экскурсоводом Владимиром Бересневым.

Напомним, школа «Музейный водитель» открылась в 2023-м году. Первый поток закончили 30 выпускников, среди них есть действующие экскурсоводы и те, кто планирует связать свою жизнь с музейной сферой.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: