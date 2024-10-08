В галерее на Пермской откроется выставка «Край вдохновения»

В галерее «Пермский период» на Пермской покажут работы молодой художницы Ольги Волковой. В персональной выставке «Край вдохновения» собраны впечатления от ее родного Пермского края.

В пресс-службе регионального министерства культуры говорят, что «Край вдохновения» откроется 11 октября. На выставке собраны картины в разных жанрах: как природные и архитектурные пейзажи, так и натюрморты с портретами.

«Посещая выставку "Край вдохновения" молодого художника Ольги Волковой, зритель погружается в калейдоскоп ярких, живых, проникновенных работ, содержащих в себе личный взгляд и отношение автора к окружающему ее миру. Чувствуется, что для художника неиссякаемым источником вдохновения и красоты может стать каждое посещенное ею место, обозримый предмет и узнанный человек», — рассказали в министерстве культуры.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 0+