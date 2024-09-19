Музей PERMM обновит экспозицию первого и второго этажей

Музей современного искусства PERMM представил большую программу на осень. В нее вошли показ новой коллекции, открытие творческих детских лабораторий, а также очередной сезон школы «Музейный водитель».

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, главное событие осени для музея случится 1 ноября — обновится первый и второй этаж экспозиции. Большую часть работ покажут впервые. Это новые поступления, появившиеся как личные дары художников, а также созданные благодаря поддержке Фонда Cosmoscow.

В музее современного искусства откроются лаборатории для детей 7-10 лет. Проект объединит мастер-классы, творческие эксперименты, упражнения и арт-игры, способствующие развитию концептуального мышления. Также продолжит работать школа «Музейный водитель»: в ней готовят медиаторов — экскурсоводов нового уровня.

Осенью продолжится серия мастер-классов «Большое стекло»: они посвящены исследованию местных брендов. Первой темой для осенней встречи станут пермские реки. На мастер-классах с художником Сергеем Сигерсоном участники будут рассуждать об их влиянии на жителей города, вспомнят наводные памятники, акции и инсталляции в долинах малых рек, а потом создадут собственные работы в технике коллажа. Они станут частью временной экспозиции музея. Темами следующих встреч станут «Пермские красчеловечки», «Пермские уши», «Пермские медведи» и «Пермские киношники».

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+