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Искусство

В ЦВЗ покажут картины-иллюстрации к произведениям Варлама Шаламова и Александра Солженицына

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В Центральном выставочном зале 19 сентября откроется выставка, посвященная 25-летию Художественного училища. Она называется «От рисунка к образу» (0+).

В экспозицию войдут более 150 работ из фондов училища. Это работы студентов, выпускников и преподавателей училища в направлениях «Живопись», «Академический рисунок», «Графика» и «Композиция». Отдельный зал будет посвящен пленэрным работам студентов училища в музее-заповеднике «Пермь 36».

Эта выставка будет называется «Краски прошлого: (не)забытая история» (12+). Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, это итог взаимодействия художественного училища и музея. На ней представят сюжеты о работе ученых в особых конструкторских бюро, о блокаде Ленинграда и эвакуации, иллюстрации к произведениям Варлама Шаламова и Александра Солженицына.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

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