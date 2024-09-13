Краеведческий музей возобновит экскурсии в фонды

Пермский краеведческий музей возобновит экскурсии в фондохранение, которое находится на Сибирской, 15. Они начнутся с 26 сентября.

Хранители коллекций будут показывать интересные предметы из собраний и расскажут их истории. Например, можно будет познакомиться с археологическими находками из пермских усадеб, сгоревших в пожаре 1842 года или услышать различные музыкальные механизмы.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, для экскурсии «Сокровища книжного фонда» хранители подготовили редкие и богато украшенные книги, а также огромные тома и «малышки» размером со спичечный коробок.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+