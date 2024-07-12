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Искусство

Две картины с Мадонной из галереи отдадут на реставрацию

Пермская художественная галерея/Telegram

Пермская галерея будет реставрировать пять картин XVI- XVII веков. У них разная степень сохранности.

Реставрации подлежат полотна «Мадонна со святыми» Тинторетто и «Мадонна с младенцем» Беллини. Также в списке картин: «Деревня» и «Музыканты» неизвестных художников, копия Рубенса «Пир у Симона фарисея» (авторство тоже неизвестно).

На реставрацию пяти картин галерея выделит 4,3 млн рублей. В технической документации на госзакупках указано, что работы нужно завершить к ноябрю 2025 года.

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