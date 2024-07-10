18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В ЦВЗ откроется выставка с красотами Урала

Константин Собянин/ВКонтакте

В Центральном выставочном зале 12 июля откроется выставка художника Константина Собянина «Интонации» (6+). На ней представят картины с красотами Урала.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, Константин Собянин известен как мастер пейзажа. Он передает девственную красоту природы, видит ее даже в деталях, которые часто оказываются на периферии внимания: извилистых тропинках, отражениях в лужах, камнях, цветах и травах.

У живописца много пейзажей, созданных пастелью или в смешанной технике (пастель и акварель). На выставке «Интонации» покажут около 200 произведений, которые художник создавал в разные периоды своего творчества. Будут живописные и графические работы, этюды и картины.

«Развивая традиции реалистической школы, Константин Собянин выработал свою индивидуальную манеру письма, отличающуюся широким свободным мазком, цельностью композиции, точным построением колорита, пластичностью форм. В его картинах много пространства, воздуха и завораживающего магического света», — рассказывает кандидат искусствоведения, член Союза художников России Анна Крохалева. 

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: