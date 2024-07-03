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Искусство

В Центре городской культуры откроется выставка, посвященная теме детства

Центр городской культуры

В Центре городской культуры 4 июля откроется новая выставка. Он будет называться «Смешно и грустно» — это коллективный проект молодых пермских художников из творческого объединения BRUTALISM.

Как рассказали в пресс-службе ЦГК, художники— Александр и Анна Гиниатулины, Анастасия Москвитина, Антон Перекрестов, Элида Салимова — вдохновлялись темой детства. В ее основе лежат воспоминания и эмоции, пронизанные сильными переживаниями и чувствами. Авторы постарались говорить на языке ощущений и образов из детства.

«Как и у многих в детстве был штабик, у нас также появилось свое место — главный штаб сообщества, наша студия, где мы встречаемся, творим и общаемся друг с другом», —  рассказывают основатели сообщества BRUTALISM Александр и Анна Гиниатулины.

Информационный обзор редакции. 6+

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