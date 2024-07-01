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Искусство

Выставка городских пейзажей откроется в «Доме художника»

Дом художника/ВКонтакте

В «Доме художника» 2 июля откроется выставка, посвященная городским пейзажам. На ней можно увидеть виды Перми, а также других городов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на выставке есть пейзажи, которые вызывают к исторической памяти, а также отражают современные проблемы городов. Например, сохранения сложившейся архитектурной среды или экологии в вопросах очищения и сохранения городской среды как единого живого организма.

«В разделе графики особенно чувствуется лирическая ценность каждого авторского высказывания. В экспозицию живописных и графических работ удачно вписываются произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства, которые завораживают оригинальностью приемов и форм, красотой фактуры и цвета», — рассказывает искусствовед Ольга Власова. 

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+

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