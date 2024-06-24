Выставка памяти известного фотографа откроется в Арт-резиденции

В Арт-резиденции 26 июня откроется заключительная выставка сезона. Она будет посвящена памяти пермского фотографа Павла Жигалова, сообщает Пермская дирекция. В июле выставочное пространство уходит на каникулы.

«Фотохудожник изъездил всю Россию, посетил множество стран, но большая часть его работ создана в родном Пермском крае», — рассказывают организаторы выставки. Фотограф Павел Жигалов известен своими фотографиями природы, особенно родного региона. В мае 2024 года мужчин погиб во время сплава по Усьве.

В экспозиции будут представлены 54 снимка фотографов, сделанных в разных уголках Пермского края. Можно будет увидеть известные природные достопримечательности: Вишерский заповедник, Басеги, Полюд, Кваркуш.

Информационный обзор редакции. 6+