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Искусство

Выставка памяти известного фотографа откроется в Арт-резиденции

Павел Жигалов

В Арт-резиденции 26 июня откроется заключительная выставка сезона. Она будет посвящена памяти пермского фотографа Павла Жигалова, сообщает Пермская дирекция. В июле выставочное пространство уходит на каникулы.

«Фотохудожник изъездил всю Россию, посетил множество стран, но большая часть его работ создана в родном Пермском крае», — рассказывают организаторы выставки. Фотограф Павел Жигалов известен своими фотографиями природы, особенно родного региона. В мае 2024 года мужчин погиб во время сплава по Усьве.

В экспозиции будут представлены 54 снимка фотографов, сделанных в разных уголках Пермского края. Можно будет увидеть известные природные достопримечательности: Вишерский заповедник, Басеги, Полюд, Кваркуш.

Информационный обзор редакции. 6+

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