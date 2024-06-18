Уличную экспозицию музея артиллерии обновят к 2025 году

На базе четырех музейных объектов в Мотовилихе намерены создать историко-технический кластер. Его концепция сейчас разрабатывается, сообщает «Новый компаньон» с отсылкой на директора краеведческого музея Татьяну Вострикову. В один туристический маршрут планируют объединить: дом-музей Николая Славянова, музей пермской артиллерии, музей-диораму и выставку «Оружие Победы».

Выставочные павильоны могут разместить на территории, примыкающей к дому-музею Славянова, и на части пустующих участков Мотовилихинских заводов. «В наших представлениях, часть улицы 1905 года от перекрестка с улицей Лифанова до музея Славянова могла бы быть музеефицирована», — рассказала Татьяна Вострикова.

Но первоочередная задача – обновление уличной экспозиции Музея пермской артиллерии. Его намерены сделать к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, ее будут праздновать в 2025 году. В планах: поменять асфальтовое покрытие, установить ливневую канализацию, обновить навигацию и обустроить подсветку.

Напомним, музей пермской артиллерии был открыт на базе Мотовилихинских заводов и показывал историю развития крупнейшего и старейшего промышленного предприятия на Урале. В 2024 году стало известно, что музей присоединили к Пермскому краеведческому музею.