В частной галерее откроется выставка с нежными цветами

В частной галерее «Дом Боне» на Николая Островского,52 откроется персональная выставка «Цветы ... поют» (0+) Оксаны Горбуновой. Она начнет работать с 6 июня.

В экспозиции представлены картины нежных пастельных цветов и природных мотивов, отраженных через уникальный импрессионистский стиль. «Каждое произведение Горбуновой – это симфония цвета и света, где тончайшие мазки кисти будто подрагивают, создают иллюзию движения. Художница, вдохновленная красотой окружающей природы, умело передает эфемерность моментов, которые часто остаются незамеченными в повседневной суете», – рассказывают в галерее «Дом Боне».

Выставка «Цветы ... поют» – целое эмоциональное путешествие, которое откроет зрителям новый взгляд на красоту окружающего мира.



Информационный обзор редакции.