Фестиваль фантасмагории проведут в октябре

Театр «У Моста» проведет «Пермскую Фантасмагорию» (16+). Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, фестиваль станет уникальным и единственным в своем роде, а событие – значимым для всего театрального мира.

Фестиваль будет посвящен постановкам по произведениям русских и зарубежных мистических авторов. Ограничений нет – это могут быть разные жанры и типы театров. В первую очередь участниками станут коллективы, которым, как и «У Моста», интересны мистические авторы: Гоголь, Булгаков, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Гофман, Шекспир и др.

Первый международный фестиваль «Пермская Фантасмагория» пройдет с 1 по 7 октября. Награды будут вручать за лучшие: спектакль (Гран-при), женскую и мужскую роли, в том числе второго плана, режиссуру, сценографию, актерский ансамбль и музыкальное оформление. Могут учреждаться специальные премии и призы фестиваля.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.