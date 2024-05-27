Названы девять лауреатов премии в области культуры и искусства

В Перми назвали имена лауреатов ежегодной премии в сфере культуры и искусства. Как рассказали в пресс-службе администрации города, на ее соискание заявились 22 человека. Их работы оценивали члены комиссии, в составе которой были профессора, заслуженные работники культуры РФ и другие эксперты в этой сфере. Победителей будут награждать в День города, 12 июня, им полагается премия в размере 100 тыс. рублей.

Премию им. Сергея Дягилева за актерскую работу в жанре хореографии вручили солисту театра оперы и балета Генриху Райнику за исполнение ведущих партий в балете «Ярославна»

Премию им. Лидии Мосоловой за лучшую актерскую работу в жанре драматического искусства присудили Наталье Красильниковой – актрисе и директору проектов театра «Карабаска» за исполнение роли Хариты Огудаловой в спектакле «Бесприданница. Островский»

Премию им. Алексея Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы получил Александр Югов, преподаватель краевого колледжа искусств и культуры, за создание пьесы «Папа, дай мне руку!»

Премию им. Георгия Буркова за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении присудили Ольге Аверкиевой, председателю Пермского отделения Союза кинематографистов России за создание документального фильма «Пермь. Дом ученых»

Премию им. Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства получил художник Виктор Остапенко за организацию и проведение юбилейной персональной выставки «Грани творчества».

Премия им. Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность присуждена Анатолию Саклакову, директору художественной галереи «Пермский период» за реализацию культурно-просветительского проекта «Е.В. Камшилова. Моей Родины портрет неповторимый».

Премию им. Александра Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства получил известный композитор Никита Широков за создание пьесы для кларнета и оркестра «Путь песка».

Премия им. Людмилы Сахаровой за педагогическое мастерство в сфере искусства присуждена Виктору Аликину, преподавателю Пермского государственного хореографического училища за профессиональное мастерство в области преподавания классического танца.

Премию им. Юрия Агафонова за высокое исполнительское мастерство в сфере музыкального искусства вручили Андрею Мехоношину, преподавателю Пермского музыкального колледжа за подготовку цикла концертных программ.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.