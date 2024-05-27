Откроется уличная выставка, посвященная выдающемуся пермскому этнографу

В Перми 28 мая откроется уличная выставка, посвященная профессору, ученому-этнографу Георгию Чагину. Ее организует Центральный выставочный зал совместно с государственным архивом, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Выставка «Уникальный мир профессора Георгия Чагина» (6+) разместится на стендах, которые расположены на пешеходной части улицы Крупской (между Макаренко и Патриса Лумумбы). Основу экспозиции составят архивные материалы. Среди них – копии документов и фотографии, связанные с экспедициями Чагина в Чердынь, Ныроб, Соликамск, Усолье, Кудымкар, панорамные съемки, карты и чертежи населенных мест.

«Георгий Николаевич Чагин – выдающаяся личность в истории Пермского края, доктор исторических наук, профессор, возглавлявший кафедру древней и новой истории России в Пермском государственном университете более 20 лет. Сыграл значимую роль в сохранении и популяризации историко-культурной и этнической самобытности Прикамья. На выставке можно будет увидеть редкие материалы об истории ремесел, северных поселениях, этнографических экспедициях, старообрядцах, народах Прикамья», – рассказывают в пресс-службе администрации.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.