В ЦВЗ откроется выставка, посвященная балетмейстеру оперного театра Алексею Мирошниченко

В Центральном выставочном зале откроется выставка, посвященная юбилею хореографа Алексея Мирошниченко. Балетмейстеру пермского оперного в августе 2024 года исполняется 50 лет.

Выставка в его честь называется «Маг танца» (12+), она начнет работать с 24 мая, сообщают в пресс-службе министерства культуры Пермского края. На ней представят афиши, программки, буклеты, эскизы костюмов художницы Татьяны Ногиновой, готовые костюмы, видеозаписи миниатюр, работы театральных фотографов — Андрея и Никиты Чунтомовых, Марины Дмитриевой, Антона Завьялова и Алексея Гущина. Среди экспонатов есть и такие, которые ранее не выставлялись публично. Они повествуют о постановках балетов «Лебединое озеро», «Золушка», «Жар-птица», «Ярославна», «Голубая птица и принцесса Флорина».

«Классика – танцевальная, литературная, живописная – для Алексея Мирошниченко и образец для подражания, и пространство для маневра, источник вдохновения и средство для передачи смыслов из прошлого в настоящее. С помощью балета Алексей Григорьевич не столько разбирается с собственными творческими вопросами, сколько решает задачи, которые перед ним как постановщиком и художественным руководителем труппы ставит жизнь. И делает это впечатляющим, если не сказать – магическим образом. Ремесло превращается в мастерство. Мастерство – в практическую магию», – рассказывают о Мирошниченко в театре оперы и балета.

Алексей Мирошниченко пришел в Пермский балет в 2009 году. Представляет неоклассическое направление в хореографии. В 2018 году стал лауреатом «Золотой Маски» как балетмейстер-хореограф за постановку «Золушка».