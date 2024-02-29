На We-Fest покажут пермское женское искусство

В Перми в седьмой раз пройдет женский фестиваль We-fest. В 2024 году его темой станет качество жизни.

В рамках фестиваля 21 марта откроется выставка, которая будет посвящена творчеству пермских художниц. Организаторы фестиваля хотят показать многообразие женского искусства и привлечь тех, кто еще не выставлялся на больших площадках, и, возможно, начинает свой путь.

В рамках We-fest-2024 будут обсуждать гендерный урбанизм, правовую культуру, искусство, спорт, питание, распорядок дня и телефонных мошенников. «Попробуем вместе с экспертами и участниками разобрать, что может сделать нашу жизнь качественнее, что может помочь улучшить жизнь для людей третьего возраста и подростков. Найдем решения в новых подходах развития городов, новых технологиях и современных исследованиях», — рассказывают в Центре городской культуры.

Информационный обзор редакции. 12+