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Искусство

На палеонтологический музей выделят почти 8 миллионов рублей

Музей пермских древностей

На проект палеонтологического музея «Пермский период» выделят 7,95 млн рублей из регионального бюджета.

В этом году музей начинает проектировать естественно-историческую экспозицию в здании на заводе Шпагина, сообщает «Новый компаньон». На выделенные средства разработают проект, состоящий из рабочей документации и визуальной концепции музея. В нее войдут экспозиционные залы, сервисные, рабочие пространства, мастерские, детский музейный центр, лаборатория по препарированию образцов. Площадь музея составит 8 тыс. кв. м.

Пока краеведческий музей занимается составлением технического задания к проектированию.

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