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Искусство

Открытие большого зала филармонии назвали событием года

Пермская филармония

Открытие после реконструкции большого зала Пермской краевой филармонии стало событием 2023 года по версии газеты «Музыкальное обозрение».

«С этим событием связаны и большие ожидания: введя в эксплуатацию фактически новый зал, оснащенный по последнему слову акустики и техники, можно подумать о создании в Перми симфонического оркестра», — отмечают составители рейтинга. Персоной года в 2023 году стала директор краевой филармонии Галина Кокоулина.

Пермь отметилась и в категории значимых спектаклей. Операми года назвали постановки театра оперы и балета. Это «Летучий голландец», совместный проект двух театров и продюсеров, вызвавший и негодование, и восторг зрителей. А также речь об опере «Бал-маскарад», которая транслировалась на Ютубе, ее посмотрели более 8000 раз.

Справка: «Музыкальное образование» — одно из ключевых изданий в сфере профессионального музыкального искусства. Лауреатами рейтинга становятся выдающиеся музыканты, музыкальные, общественные, политические деятели, музыковеды, журналисты и критики, оперные и балетные премьеры, книги, фестивали, музыкальные театры, издательства, проекты.

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