Открытие большого зала филармонии назвали событием года

Открытие после реконструкции большого зала Пермской краевой филармонии стало событием 2023 года по версии газеты «Музыкальное обозрение».

«С этим событием связаны и большие ожидания: введя в эксплуатацию фактически новый зал, оснащенный по последнему слову акустики и техники, можно подумать о создании в Перми симфонического оркестра», — отмечают составители рейтинга. Персоной года в 2023 году стала директор краевой филармонии Галина Кокоулина.

Пермь отметилась и в категории значимых спектаклей. Операми года назвали постановки театра оперы и балета. Это «Летучий голландец», совместный проект двух театров и продюсеров, вызвавший и негодование, и восторг зрителей. А также речь об опере «Бал-маскарад», которая транслировалась на Ютубе, ее посмотрели более 8000 раз.

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