18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В прикамский музей приехала коллекция Зураба Церетели

Музей «Строгановские палаты»
Музей «Строгановские палаты»
Музей «Строгановские палаты»

В Пермский край прибыла коллекция скульптора Зураба Церетели. Выставка с его работами откроется в первый день весны в музее «Строгановские палаты» в Усолье.

Посетителям покажут работы Церетели в редкой художественной технике – перегородчатой эмали. Экспонаты приехали в Пермский край в специальной опломбированной машине в сопровождении специалистов выставочного отдела Российской академии художеств.

«Сложным моментом стала разгрузка скульптуры "Равноапостольный князь Владимир", но справились мы с этим отлично, –  рассказывают представители музея. – Сейчас сотрудники «Палат Строгановых» завершают развеску работ, совсем скоро – в первый день весны выставка примет первых посетителей».

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: