В прикамский музей приехала коллекция Зураба Церетели

В Пермский край прибыла коллекция скульптора Зураба Церетели. Выставка с его работами откроется в первый день весны в музее «Строгановские палаты» в Усолье.

Посетителям покажут работы Церетели в редкой художественной технике – перегородчатой эмали. Экспонаты приехали в Пермский край в специальной опломбированной машине в сопровождении специалистов выставочного отдела Российской академии художеств.

«Сложным моментом стала разгрузка скульптуры "Равноапостольный князь Владимир", но справились мы с этим отлично, – рассказывают представители музея. – Сейчас сотрудники «Палат Строгановых» завершают развеску работ, совсем скоро – в первый день весны выставка примет первых посетителей».

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