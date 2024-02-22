На Дягилевском фестивале покажут три оперные премьеры

Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдет с 20 по 29 июня. Организаторы рассказали о некоторых главных событиях – трех больших оперных премьерах.

Впервые в России поставят оперу Passion современного французского композитора Паскаля Дюсапена. Произведение основано на античном мифе об Орфее и Эвридике, миг расставания двух влюбленных воплощен в музыке. Passion исполнит оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, режиссер – Анна Гусева.

В рамках фестиваля покажут «Похождение повесы» Стравинского. Это история Тома Рейкуэлла, бросившего невесту ради развлечений в компании дьявола. Постановка худрука новосибирского театра «Красный факел» Андрея Прикотенко, за пультом – Федор Леднев. «Похождение повесы» – единственная большая опера Стравинского: в ней многоактное сочинение с речитативами, ариями и ансамблями, не смешанное с другими музыкально-театральными жанрами.

Третья премьера, которая ждет гостей Дягилевского фестиваля в 2024 году, – опера «Волшебная флейта» Моцарта. Это сказка, масонская притча о поиске истины, которая побеждает зло. Новое прочтение истории дадут дирижер Евгений Воробьев и режиссер Нина Воробьева.

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис говорит, что все три оперы – совершенно новые постановки. «Это очень мощный опыт созидания, творческий и мыслительный процесс невероятной интенсивности. Мы приглашаем молодых авторов, которые готовы исследовать области непонятного, наполнить их энергией и преобразить, – объясняет Курентзис. – Те художники, творчество которых сейчас признано каноном, в свое время тоже входили на эти неизвестные территории. Так, опираясь на крепкий фундамент и ценности мировой культуры, мы идем дальше. Что было бы, если бы наука сто лет назад решила, что знает все? Так и искусство — нет конца исследованию души человека и красоты».

На Дягилевском фестивале традиционно пройдут симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и экспериментальные перформансы, Образовательная программа и Фестивальный клуб.

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