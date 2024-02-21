В Арт-резиденции покажут выставку с гобеленами и вышивкой

В Пермской Арт-резиденции откроется персональная выставка художницы Екатерины Борисовой, посвященная дому. На ней представят живопись, графику, гобелены, ковровую вышивку и ручное ткачество.

Выставка «Мой дом» откроется 22 февраля. Художница рассказывает, что все, что иногда не может выразить красками и кистью, получается с помощью вышивки. В работах – близкие ей темы и сюжеты: люди и звери, деревья и ангелы, семья и любовь, и, конечно, природа. Главная характеристика материалов в экспозиции – зримая тактильность. Екатерина Борисова создает живую поверхность с помощью ниток, травы и веток, а фактура, переплетения и ворс помогают передавать объем и играть цветом.

«Дом, семья, круг близких друзей – это основа, которая мне помогает, дает поддержку. Для меня дом – это место силы, где тепло и безопасно, куда хочется возвращаться снова и снова. Именно там обретаешь внутреннюю гармонию и отдыхаешь душой. Это может быть, как дом в материальном смысле, так и «внутренний» дом – мечты, воспоминания, – рассказывает Екатерина Борисов. – Осенний лес, горячий чай из термоса, душистые поля летом, яркие зимние звезды, тополь под окном, первый снег».

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