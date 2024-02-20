Известно, какие новые выставки появятся в музеях края

Названы выставки, которые откроются в музеях Пермского края в 2024 году. Их девять, они отобраны из 26 заявок, представленных на конкурс в Центр по реализации проектов в сфере культуры.

Осенью музей истории Пермского университета представит в ЦВЗ выставку «Блюдечко с голубой каемочкой». Она посвящена итогам Камской археологической экспедиции. Среди вещей, обнаруженных во время раскопок в городе, множество фарфоровых и фаянсовых предметов XVIII – начала XX веков. Это экземпляры от «короля фарфора» Матвея Кузнецова, Императорского фарфорового завода и клейм австрийской фабрики Мейсена.

В Березниковском историко-художественном музее пройдет выставка «Корпус художников». Ее основой станет любопытный локальный феномен, который возник в стенах художественного отделения профессионального училища в 90-х. Тогда Леонид Плесовских объединил вокруг себя плеяду молодых авторов, которые стали ядром художественного сообщества города.

Чусовской музей обновит экспозицию в честь 100-летия со дня рождения Павла Астафьева и сделает акцент на истории его семьи. Выставка «АстафьеВы о любви» расскажет, как отношения в семье отразились на творчестве писателя.

На базе музея-заповедника «Сользавод» появится новое творческое пространство «Арт-Солонка». Его используют для выставок из фондов музея, мастер-классов, а также ежегодных акций «Ночь музеев», «Ночь искусств», «День дарителя» и др. В этом году в пространстве запланированы бесплатные мастер-классы, в том числе по изготовлению куклы-соленушки, плетению солонок из бересты, созданию «соленого» мыла.

Передвижная выставка «Путешествие к центру Земли» откроется в Губахинском городском историко-краеведческом музее. Гостей познакомят с Эдиакарскими животными и Трогонтериевым слоном, расскажут про Кембрийский взрыв и Пермский период, покажут частичку Уральского океана, он же – Пермское море. Далее передвижная выставка отправится в Соликамский и Чердынский музеи.

Проект «Афкула: город — загадка» откроется в Карагайском музее. В виде масштабной панорамы покажут место раскопок одного из самых крупных городищ Пермского края, городка Кассаба Афкула. Первое упоминание о нем относится к XII веку.

В Ильинском музее расскажут об истории торговых отношений и предпринимательства в селе с XVII по начало XX века. На выставке «От лотка до солидного капитала» будет представлена подробная история организации и проведения торжков, базаров и ярмарок, информация о купеческих династиях: Поносовых, Серебренниковых, Воробьевых, Бутыриных и история создания Общества потребителей и собственного коммерческого банка в Ильинском.

Кочевский музей этнографии и быта покажет выставку «Декоративно-прикладное искусство северных коми-пермяков». Посетителей ждут мастер-классы с привлечением Народных мастеров Пермского края по бересте, ткачеству половиков, плетению узорных поясов, изготовлению деревянной посуды.

Чайковский историко-художественный музей покажет интерактивную экспозицию «Культура экологии» с зоной для экологических исследований. Выставка посвящена научным изысканиям о флоре и фауне Пермского края.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.