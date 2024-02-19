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Искусство

В Перми открывается выставка с существами из мифологии русского рока

галерея «Пермский период»
галерея «Пермский период»

В галерее «Пермский период» 20 февраля открывается выставка «Бестиарий русского рока» (16+).

В экспозиции будут представлены вымышленные зооморфные и антропоморфные существа-герои авторской мифологии звезд русского рока: Леонида Федорова, Виктора Цоя, Егора Летова, Вячеслава Бутусова и других.

«Образы из бестиария Юрия Шикина не иллюстративны, но узнаваемы — и с точки зрения соотнесения с прототипами из музыки и слов, и с точки зрения фирменной авторской техники "пальцевого ваяния". Чувственная небрежность скульптурной формы созвучна некогда маргинальному, вышедшему из подвалов позднесоветского андеграунда, русскому року», — рассказывают о выставке в галерее «Пермский период».

Выставка «Бестиарий русского рока» будет работать до 30 марта.

Информационный обзор редакции. 16+

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