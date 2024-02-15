Клад с улицы Горького и эскизы 1970-х: «Дом Мешкова» покажет новую выставку

В «Доме Мешкова» откроется выставка, составленная на основе поступлений в музей от жителей Пермского края.

Экспозиция «Музейный дебют» (0+) начнет работать с 23 февраля. В нее вошли предметы, поступившие в фонд от жителей Пермского края. Экспонаты будут представлены широкой публике впервые. Среди них: фотографии и личные вещи артистки балета Ольги Захаровой, эскизы модной одежды 1970-1990-х от художников Дома моделей и клад из 154 серебряных монет, обнаруженный в 2022 году при раскопках на улице Горького. На выставке можно будет увидеть другие редкие вещи. Например, зуб шерстистого мамонта и старопечатную книгу XVII века.

Всего, как рассказали в краеведческом музее, с 2020 года в фонды поступило более 3600 предметов: документы и фотографии, радиоаппаратура, мебель, изделия из фарфора и камня, одежда и аксессуары к ней, обувь, игрушки, украшения.

Информационный обзор редакции. 0+