В PERMM открывается новый зал, в котором покажут «шуршанки»

В музее современного искусства PERMM открывается новый зал, предназначенный для показа специальных выставочных проектов.

«Зал №5» начнет работать 17 февраля. В нем сразу же откроется выставка кинетических скульптур «Снежная пыль искрится на солнце» (12+). Молодая екатеринбургская художница Анастасия Крохалева создает трогательные фигуры и композиции – «шуршанки». Они представляют собой стеклянные шарики, сухие веточки и колоски, которые приводятся в движение мотором и издают тихие звуки. Фигурки обращают зрителя к эмоциональным воспоминаниям из детства.

Площадь нового зала небольшая – 33 квадратных метра, но его камерность подразумевает отказ от сложного монтажа и больших временных затрат на подготовку выставок. «Это позволит показывать небольшие проекты и чаще их обновлять — примерно каждые 2-3 месяца, — объясняет директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева. – Этот год станет для PERMM годом экспериментов, мы продолжим исследовать потенциал нового здания. "Зал №5" — новый шаг в этом направлении. Для нас очень важно создавать как можно больше возможностей для показа искусства и поддержки художников».

Информационный обзор редакции. 12+