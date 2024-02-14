Галерея покажет мумию – современницу Клеопатры

Пермская художественная галерея покажет выставку, посвященную культуре Древнего Египта. Она откроется 21 марта в здании завода «Телта» на Окулова, 75 и проработает до 21 июля 2024 года.

«Немного страшная выставка» (6+) подойдет и детям, и взрослым. В экспозицию вошли предметы из египетских коллекций галереи и музея истории Пермского университета. Впервые после реставрации галерея покажет две древнегреческие мумии, попавшие в коллекцию в 1920 году из музея Паноптикум. Их показывали всего два раза: в 1950-м в экспозиции галереи и в 1998-2000 на выставке «От Нила до Понта Эвксинского».

В 2021 году во время реставрации выяснилось, что мумии принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры. «Это времена, когда Египтом правила династия Птолемеев – потомков одного из сподвижников Александра Македонского. Последним из них была царица Клеопатра, которая жила в I веке до н. э. Так что одна из мумий – современник царицы Египта», – рассказывают в художественной галерее.

Среди экспонатов также можно увидеть магические амулеты, погребальные статуэтки ушебти, изображения древних богов и богинь, папирус «Книгу мертвых» и другие предметы, которые редко демонстрируют публике.

Еще одна особенность новой выставки – интерактивная, игровая подача материалов, например: адаптированный иероглифический алфавит на стене и интерактивные макеты пирамид, саркофага и погребальной камеры. Посетителей ждет обширная образовательная программа, которая включает в себя экскурсии, лекции и мастер-классы для разных возрастов.

Информационный обзор редакции. 6+