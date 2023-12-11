Cosmoscow пополнит коллекцию музея PERMM произведениями искусства

Фонд Cosmoscow внес существенный вклад в развитие коллекции музея PERMM в рамках программы «Музей года» и выделил 1,8 млн рублей на пополнение. Об этом сообщили в пресс-службе PERMM.

Проект стал частью ежегодной инициативы, в рамках которой фонд поддерживает различные музеи, объявленные «Музеем года». В этот раз PERMM получил 23 произведения от российских художников, включая инсталляции художественного дуэта Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича, работы Аси Маракулиной, Лизы Нестеровой, Елены Слобцевой и арт-группы «Нежные бабы». Коллекция пополнилась живописью, видеоинсталляциями, графикой и другими формами искусства.