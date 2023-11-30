Музей современного искусства PERMM стал лауреатом премии «Сделано в России — 2023» проекта «Сноб», одержав победу в номинации «Городская среда». Номинация посвящена общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду для жителей и гостей города.

Проект «Сноб» назвал победителей 12-й ежегодной премии «Сделано в России». В этом году редакция, члены клуба и читатели «Сноба» выбирали победителей в 13 номинациях. Конкурсная программа проходила в три этапа: формирование лонг-листа, отбор номинантов для шорт-листа и открытое голосование. На победу в номинации «Городская среда» также претендовали Музей современного искусства Zaman (Уфа), Центр изучения конструктивизма «Зотов» (Москва), Культурный центр «Левашовский хлебозавод» (Санкт-Петербург), Креативное пространство «Станкозавод» (Самара) и букинистический магазин «Академия» (Санкт-Петербург).

Лауреаты стали известны во время церемонии награждения на Новой сцене Театра на Таганке, которая прошла в формате спектакля. Режиссер постановщик — Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива из Перми «немхат».

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