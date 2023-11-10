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Пермская галерея при обследовании Кафедрального собора нашла новые тайные росписи

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vk.com/permartmuseum
vk.com/permartmuseum

Пермская художественная галерея показала фото новых найденных артефактов при исследовании Спасо-Преображенского собора.

В октябре этого года стартовали работы по обследованию здания собора в рамках разработки проекта реконструкции. Так, проектировщики вскрыли кирпичную кладку в одной из стен и обнаружили сводчатый дверной проем, через который до 1931 года проходили певчие на хоры.

На прошлой неделе работы по расчистке проема были продолжены. Строители раскрыли часть лестницы и вынули два вида кирпичей: один вид, предположительно начала XIX века, использовался при строительстве собора, другой XX века.

По словам работников Пермской художественной галереи, в возвышенной части у центральной восточной стены алтаря зимнего храма – горнем месте, к которому ведет лестница, обнаружили росписи. На одной из них изображены головы херувимов с крыльями, на другой – Богоматерь.

Вопрос о целесообразности полного восстановления росписи будет решаться  по итогам экспертизы проекта реставрации здания.

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