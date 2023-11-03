Пермская галерея откроет выставку с мумиями Древнего Египта в «Телте»

Пермская художественная галерея планирует открыть образовательную выставку с мумиями Древнего Египта. Они долгое время находились в фондохранении, где прошли реставрацию. Выставка пройдет в здании фондохранилища галереи в здании бывшего завода «Телта» на Окулова, 75.

Как цитирует «Новый компаньон» директора учреждения Юлию Тавризян, коллекция небольшая, включающая две мумии. На выставке, помимо подлинников, будут представлены интерактивные материалы для детей. Пока точная дата открытия выставки неизвестна.

Напомним, что две древнеегипетские мумии попали в коллекцию Пермской художественной галереи в 1920-х годах. Их происхождение и то, как они попали на Урал, остаются загадкой. Антропологи полагают, что обе мумии — мужского пола.

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