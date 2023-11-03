В Центральном выставочном зале Перми откроется выставка при участии Государственного Эрмитажа

В начале декабря в Центральном выставочном зале Перми откроется выставка «Территория памяти», в которой участвует Государственный Эрмитаж. Пермская художественная галерея запланировала серию выставок из своих коллекций, чтобы поддержать интерес к искусству в период между закрытием экспозиции в Спасо-Преображенском соборе и переездом в новое здание. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на директора Пермской художественной галереи Юлию Тавризян.

Выставка в Центральном выставочном зале будет посвящена интерпретации пермского искусства и его истокам. В ней участвуют несколько музеев Перми и Пермского края, а также Эрмитаж, предоставляя два предмета, связанных с Пермским краем: сасанидское блюдо и часы из Строгановского дворца. Выставка будет открыта с начала декабря до февраля.