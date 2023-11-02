В пермском музее PERMM откроется кафе

Пермский музей современного искусства PERMM переехал в новое здание в минувшую субботу. В помещении PERMM, помимо выставочного пространства, также будет размещено кафе и сувенирный магазин. Кафе предполагается запустить до конца текущего года, и оно будет расположено на втором этаже. Об этом сообщило издание «Текст».

Кафе будет предоставлять удобное место для посетителей, где они смогут насладиться видом на художественные произведения, выпить кофе и, возможно, поработать на своих ноутбуках. Сувенирный магазин в музее PERMM планируется открыть в начале следующего года. Он будет расположен на первом этаже здания и будет иметь отдельный вход.