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Искусство

В Перми вышел аудиогид по могилам поэтов и прозаиков на Южном кладбище

unsplash.com

Пермская Горьковская библиотека разработала аудиогид «Прогулки по Литературному некрополю» по могилам поэтов и прозаиков на Южном кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры края.

За основу маршрута разработчики взяли карту захоронений литераторов на Южном кладбище, составленную поэтом Виталием Богомоловым. Была собрана информация о судьбах десяти выдающихся писателей и поэтов: Льве Давыдычеве, Валерии Дементьеве, Николае Домовитове, Ольге Волконской, Льве Правдине, Иване Байгулове, Алексее Домнине, Владимире Радкевиче, Николае Вагнере и Борисе Ширшове.  Для аудиогида были сделаны снимки могил и указанны геотеги каждого захоронения.

Над проектом «Прогулки по Литературному некрополю» сотрудники отдела литературы по искусству Пермской краевой библиотеки им. Горького работали почти весь 2023 год.

Официальное сообщение пресс-службы Министерства культуры Пермского края. 12+

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