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Музей современного искусства в Перми переехал в новое здание

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Министерство культуры Пермского края

Музей современного искусства PERMM в Перми переехал в новое здание на улицу Крисанова, 4, в бывший автоцентр «Телта-МБ». Об этом сообщила директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Открытие нового места назначено на 28 октября.

В этот день музей представит три новых проекта: интерпретацию коллекции «И да, и нет», исследование пермской современной музыки «Хранители огня», и инсталляцию «Баньян». Также будут представлены работы Василия Кононова-Гредина, включая «Антиформу №15», впервые показанную на выставке Cosmoscow 2023.

Проект нового музейного пространства, разработанный архитектором Александром Леоновым из бюро POLYGON, задействует три этажа здания бывшего автоцентра и увеличит площадь музея до 7,6 тыс. кв.м.

Информационный обзор редакции. 12+

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